Наши новости от 15.11.17

Ещё одним меньше. Столичные власти демонтировали очередной самострой в Железнодорожном районе Симферополя.Козы в центре Симферополя были, но исчезли. Гуляющие по столице возмутились появлением «рогатых» на улице и выложили видео в сеть.Пробок в районе улиц Воровского, Шмидта, Ленина и Пролетарской стало меньше. В столице перенастроили новые светофоры.Павильону с восточной выпечкой на ГРЭСе грозит снос из- за жалоб местных жителей. В интернете историю прозвали «тандырным терроризмом»