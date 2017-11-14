Наши новости от 14.11.17

Все средства для борьбы с пробками. Глава Республики призвал увеличить количество экипажей ГИБДД на дорогах Симферополя.Жители крымской столицы скоро будут дежурить по городу. С декабря в тестовом режиме начнет работать новый проект администрации Симферополя.Нет мук страшнее муки слова. Эти люди знают об этом как никто другой. Фестиваль логопедов прошёл в Симферополе.Золотой год крымского картинга. Сборная Республики со щитом вернулась домой с чемпионата ЮФО.