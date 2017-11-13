Наши новости от 13.11.17

Игорь Лукашев всего месяц в должности главы администрации Симферополя, но горожане уже довольны его работой. Чем отличился новый градоначальник за этот срок?Посторонним вход не воспрещён. Из-за отсутствия ограждения территория одной из симферопольских школ превратилась в проезжую часть, парковку и место для выгула собак.Правоохранители накрыли цех по производству фальсификата. Трудились горе-предприниматели в одном из частных домов в Симферополе.Он сочетает в себе элементы футбола, гандбола и регби. На полуострове продолжают развивать новый вид спорта- росбол.