Наши новости от 10.11.17

Дождались. Граждане льготных категорий путём жеребьёвки определили номера своих будущих квартир.Пневмонией в Крыму болеют реже, чем по всей России и всё же медики просят жителей полуострова быть бдительными.Круглые сутки охраняют покой крымчан. Сотрудники органов Внутренних дел отмечают профессиональный праздник.Объединение практически всех видов искусств, торжественная атмосфера и почетные награды от Правительства Крыма. Симферопольский художественный музей отмечает круглую дату – 80-летний юбилей.