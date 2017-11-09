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» » Наши новости от 09.11.17

Наши новости от 09.11.17

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Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти главы Управления Федеральной Антимонопольной Службы в Крыму.
Власти Крыма высадили аллею памяти на территории концлагеря «Красный». Декоративная слива будет расти возле второй очереди мемориала.
«Шаг навстречу!» талантам. В Симферополе наградили победителей творческого фестиваля одарённых детей с ограниченными возможностями.
На страже закона и красоты. Крымчане выбрали свою «Мисс полиция». Чем удивляли девушки в погонах?
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