Наши новости от 09.11.17

Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти главы Управления Федеральной Антимонопольной Службы в Крыму.Власти Крыма высадили аллею памяти на территории концлагеря «Красный». Декоративная слива будет расти возле второй очереди мемориала.«Шаг навстречу!» талантам. В Симферополе наградили победителей творческого фестиваля одарённых детей с ограниченными возможностями.На страже закона и красоты. Крымчане выбрали свою «Мисс полиция». Чем удивляли девушки в погонах?