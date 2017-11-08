Наши новости от 08.11.17

Глава управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев, найден повешенным в собственной квартире. Официально трагедию правоохранители не комментируют.Полгода без зарплаты – бывшие сотрудники кондитерской фабрики Симферополя не могут получить свои деньги. Долг составляет 3 миллиона рублей.Торговля продуктами без разрешительных документов чревата массовым отравлением граждан, уверены в столичной администрации. Борьба с нарушителями закона продолжается.Молодые, сильные, бесстрашные — погибли при исполнении. В крымском министерстве внутренних дел почтили память, погибших сотрудников.