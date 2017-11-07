Наши новости от 07.11.17

Поздравления, транспаранты и лозунги – в крымской столице прошел марш, посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.Иностранные журналисты не увидели в Крыму признаков аннексии и оккупации. Они оценили полуостров как благоприятный регион.На полуострове впервые прошел фестиваль крымского вина и изысканной гастрономии. Продегустировать крымскую продукцию приехали жители со всех уголков России."Для меня ты целый мир". В Евпатории открылась уникальная фотовыставка — в объективе младенцы.