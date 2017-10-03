Наши новости от 03.10.17

Инфраструктурные объекты в Крыму строятся в соответствии с графиком. Замред председателя Госдумы Ольга Голодец в Республике с рабочим визитом.Рукописи на арабском и гончарные изделия. Жительница Крыма пыталась перевезти через границу предметы историко- культурного наследия.Инвестиционная привлекательность курортов Крыма и успешные практики регионов России. На форуме «Открытый Крым» оценили перспективы полуострова в сфере туризма.Каждый день на контроле соблюдения закона. Профессиональный праздник отмечают судебные приставы.