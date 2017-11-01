Наши новости от 01.11.17

Продолжение громкой истории: военнослужащим, которые незаконно вывозили авиационное оборудование на Украину вынесены судебные приговоры.Дети должны расти в комфорте и воспитываться профессиональными педагогами. Глава столицы Игорь Лукашев посетил еще одно дошкольное учреждение.О правде и неправде, о творчестве, успехе, и, конечно, об оценках. Министр образования Крыма встретилась с симферопольскими школьниками, чтобы ответить на "100 вопросов взрослому".В этом году в Крыму отдохнуло меньше курортников, чем в прошлом. Но всего на 200-ти человек. В Ростуризме уверяют- до конца 2017-го рекордный показатель будет превзойдён.