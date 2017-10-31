Наши новости от 31.10.17

Первый в истории трёхлетний проект бюджета принят, но подлежит корректировке. Крымские министры узнали на что Республика будет тратить деньги и как зарабатывать.На полуостров пришел холодный арктический фронт. О том, когда погода наладится и чего ждать в ближайшие дни – рассказали в крымской гидрометцентре.Студенты-фантазеры изменят облик столицы до неузнаваемости. в Академии строительства и архитектуры открылась выставка «Пространственное развитие города Симферополь».Получили по заслугам. Лучших спасателей МЧС отметили дипломами и наградами на фестивале «Созвездие мужества 2017".