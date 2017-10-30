Наши новости от 30.10.17

Увеличение выплат пенсионерам, а также изменения в доходной части бюджета Республики – главные темы внеочередной сессии Государственного совета Крыма.Без питьевой воды и чистого воздуха. Жители Старого Крыма боятся пострадать от строительства нового карьера рядом с городом.Какие нововведения ожидают жителей Крыма в сфере здравоохраненияИ как справится с кадровым дефицитом?Футбольный спектакль с двумя разными актами. «Крымтеплица» переиграла «Евпаторию» в первом тайме и провалила второй.