Наши новости от 27.10.17

О работе крымских партийных организаций, а также о будущем Республики – председатель госсовета Владимир Константинов ответил на интересующие вопросы журналистов.Жизнь крымских евреев уже скоро преобразится. Новый раввин Симферополя рассказал о планах на будущее и о том, чем займется в первую очередь.Прихожане и священнослужители называют этот момент историческим и знаковым - митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь совершил чин освящения престола и Храма Всех Крымских Святых.65 лет на страже порядка и благополучия – подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают свой юбилей.