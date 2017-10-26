Наши новости от 26.10.17

Планы на будущее. Игорь Лукашёв рассказал журналистам, в каких направлениях будет работать администрация Симферополя в ближайшие годы.В Республике продолжает развиваться система единого платежа за коммунальные услуги. Сегодня современный документ оплаты используют порядка 360 тысяч крымчан.Воевать с городскими хамами продолжают в администрации Симферополя. Игорь Лукашев принял решение снести гаражи у 25-й школы, которые мешают учебному процессу.В Крыму «Чеховская осень». 8 международный литературный фестиваль стартует 28 октября в Ялте.