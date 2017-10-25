Наши новости от 25.10.17

Всё познаётся в сравнении. Жители ГРЭСа не понимают, почему ремонт дорог и тротуаров в соседних дворах отличается по качеству.Симферопольской школе-гимназии №20 присвоили имя Святителя Луки. По мнению столичного градоначальника Игоря Лукашева, распространение духовности в Крыму – одна из важнейших целей.Группы быстрого реагирования станут ещё быстрее. Вневедомственная охрана Росгвардии Крыма получила 8 новых машин.Самое новое российское кино в Крыму и о Крыме. 4- ре города примут уже традиционный всероссийский фестиваль «Человек, познающий мир».