Наши новости от 24.10.17

Деятельность экс - главы Госкомнаца Заура Смирнова подвергнется ревизии. Глава Республики представил нового руководителя комитета- им стал представитель феодосийской горадминистрации.Программа развития и совершенствования городского транспорта в Симферополе – столичные власти намерены улучшить качество автобусных перевозок в столице.Штраф за несоблюдение правил благоустройства города. Так будут наказывать безответственных гостей и жителей столицы.Денежное вознаграждение за победу в конкурсе. В столице выбрали лучших по профессии.