Наши новости от 23.10.17

Осень в столице теплая, но не смотря на это ночью симферопольцы замерзают и ждут, когда же начнется отопительный сезон. Официально — уже сегодня.Самые лучшие из самых нужных – в Крыму завершился конкурс на звание образцового промышленного специалиста. Победителей ждут ценные призы.Группа «Серебро» и Стас Михайлов поздравили «Скворцово» с 15-летием. Праздничный концерт в центре Симферополя собрал многотысячную публику.В очередном туре чемпионата Крымской Премьер- лиги лидеры синхронно взяли максимум очков, а вице- чемпион продолжает испытывать неудачи.