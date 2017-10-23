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» » Наши новости от 23.10.17

Наши новости от 23.10.17

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Осень в столице теплая, но не смотря на это ночью симферопольцы  замерзают и ждут, когда же начнется отопительный сезон. Официально — уже сегодня.
Самые лучшие из самых нужных – в Крыму завершился конкурс на звание образцового промышленного специалиста. Победителей ждут ценные призы.
Группа «Серебро» и Стас Михайлов поздравили «Скворцово» с 15-летием. Праздничный концерт в центре Симферополя собрал многотысячную публику.
В очередном туре чемпионата Крымской Премьер- лиги лидеры синхронно взяли максимум очков, а вице- чемпион продолжает испытывать неудачи.
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