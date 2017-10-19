Наши новости от 19.10.17

Нефть, дешевеет, а бензин дорожает. Почему топливо в Крыму дороже, чем на материке, и как с этим будут бороться власти?В селе Цветочное Белогорского района в 2018 году появится храм. Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь осветил строительную площадку.55 человек личного состава и 15 единиц специализированной техники – в Севастополе спасатели тушили пожар в многоэтажном здании.Все лидеры в 1/4 Кубка КФС. Исключение- феодосийская "Кафа", проигравшая любителям.