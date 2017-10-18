Наши новости от 18.10.17

Отопительный сезон в некоторых районах уже стартовал, а к запуску готовы почти все котельные. Тем не менее спикер Парламента призвал Мин-ЖКХ «не сорвать сезон».Неприятное соседство. Жители села Первомайское жалуются на неприятные запахи от местного винзавода.Крымский академический театр кукол готов удивлять и радовать своего зрителя, при чем не только маленького. В Крыму стартует новый театральный сезон.Самая красивая замужняя женщина России живет в Евпатории. Титул « Миссис жемчужина России 2017» получила крымчанка Екатерина Панежи.