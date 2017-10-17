Наши новости от 17.10.17

Резкого скачка тарифов в Крыму не будет. А после открытия моста цены за коммунальные услуги могут и вовсе снизить. В Ялте эксперты обсудили регулирование тарифов на 2017 год.Один из передовых в сельском хозяйстве- отстающий по газификации. В Парламенте Республики провели День Красногвардейского района.Огромный забор, стройматериалы прямо во дворе и газовая труба рядом с магазином химсредств. Жители дома на Козлова уже больше 10-ти лет воюют с непослушным предпринимателем.Наравне со всеми. Особенные студенты со всего Крыма борются за звание лучшего в чемпионате профмастерства.