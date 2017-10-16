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» » Наши новости от 16.10.17

Наши новости от 16.10.17

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Более 180- ти стран мира, 25 тысяч одарённых и перспективных молодых людей . Президент Владимир Путин открыл международный молодёжный форум в Сочи.
Применить все возможные методы борьбы с дефицитом воды.  Власти Республики разработают новую стратегию водоснабжения в Крыму.
Ни медпункта, ни аптеки, ни детского сада. Из всей инфраструктуры в селе Первомайское только почта и школа.
2.Севастополь, Евпатория и Таврия синхронно одержали крупные победы. Крымтеплица выстрадала 3 очка в борьбе с керченским «Океаном».
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