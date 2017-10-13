Наши новости от 13.10.17

Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста завершена. Судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновлено на 18 часов раньше запланированного срока.Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прибыла в Крым с официальным визитом – встретилась с журналистами и ответила на интересующие крымчан вопросы.Повышение профессиональных навыков - важный элемент в развитии. Молодежь посетила образовательный форум, который открылся в Симферополе.Песню пой, с песней в бой. Перед симферопольскими росгвардейцами выступили участники фестиваля-конкурса «Крымская волна».