Наши новости от 11.10.17

Столичная Администрация изменит принципы организации работы, уже определилась с первоочередными задачами и намерена тесно взаимодействовать с Парламентом.Не смог устроить ребёнка в детсад- получи деньги. В Министерстве образования Крыма планируют выплачивать компенсацию родителям, не попавших в дошкольное учреждение детей.Репродуктивные технологии сегодня и завтра. На медицинскую конференцию в Симферополь приехали профессора из Москвы.Уникальная операция в практике отечественного мостостроения. На Керченском проливе идет транспортировка одного из самых габаритных элементов Крымского моста- автодорожной арки.