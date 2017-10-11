Главные проблемы Крыма- холода и пробки. Обе со временем обещают решить руководители Министерств ЖКХ и транспорта.
Музыкальные мосты дружбы протянулись в некоторые страны мира. Впервые в Крыму прозвучал концерт Моцарта для сопрано и камерного оркестра.
Герои России и Советского Союза, которые гостят в Крыму побывали в концлагере «Красный», встретились со школьниками и рассказали им о своей нелегкой судьбе.
На берегу Черного моря, в одном из лучших детский центров, общаясь с народным артистом России — так в Крыму отметили Всемирный день почты.
Наши новости от 10.10.17
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