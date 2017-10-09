Наши новости от 09.10.17

Сила – в единстве. Консолидацию украинского народа в России и за рубежом обсудили на международной встрече в Симферополе.В этом году гриппом в Крыму пока болеют реже, чем в прошлом. Но жителям полуострова стоит быть внимательными- в Россию идёт новый штамм "Мичиган".Культурное наследие народов России. В Симферополе прошёл фестиваль-конкурс фольклорного творчества «Крымский терем»."Евпатория" укрепила свои позиции в Премьер- лиге. Лидер за неделю дважды обыграл чемпиона. "Крымтеплица" и "Таврия" одержали крупные победы.