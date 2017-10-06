Наши новости от 06.10.17

Увеличение бюджета Республики и кадровые перестановки в правительстве – в столице прошла внеочередная сессия Государственного Совета.О роли русского языка. В эти дни всекрымский съезд русистов проходит в Ялте.Память о подвигах наших соотечественников не угасает спустя десятки лет – в крымской столице отпраздновали 50-летие со дня основания 32 армейского корпуса.Огнеборцы, сотрудники медицинской службы, химики, кинологи и пиротехники — работу МЧС в деталях изучали артековцы.