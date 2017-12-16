Наши новости от 05.10.17

Муниципальная власть должна быть ближе к людям. О развитии местного самоуправления в современных условиях говорили в Госсовете.Власти крымской столицы борются с недобросовестными водителями маршруток. Рейды днем и ночью станут регулярными.Вован и Лексус в Крыму. Известные пранкеры рассказали журналистам в подробностях, как разыгрывают политиков и звезд.Благодарности, подарки и награды – в Симферополе поздравили сотрудников уголовного розыска с их профессиональным праздником.