Наши новости от 04.10.17

В ходе осенней призывной кампании в ряды вооруженных сил будет призвано порядка двух тысяч крымчан. 500 из них отравятся на материк.Заброшенная стройка, отсутствие детской площадки и разрушенная опорная стена дома — с проблемами горожан разбиралась выездная комиссия из горадминистрации.Цветы, подарки, а также сертификаты на денежные премии – в Симферополе поздравили учителей с их профессиональным праздником.Досуг детей с ограниченными возможностями становится комфортным. Открыта первая в истории города специализированная игровая площадка.