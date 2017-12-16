Наши новости от 02.10.17

Симферополь и Йошкар-Ола подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь деловая дружба между регионами закреплена документально.Французский актер Сами Насери стал почетным членом профсоюзов таксистов Крыма. Признался, что в следующий раз приедет на полуостров с семьей.На крымском мосту закончили укладку верхнего слоя асфальта на пилотном отрезке. Длина участка – 600 метров.Седьмой - тур сенсаций. Евпатория громит чемпиона, а крымтеплица дарит второе очко аутсайдеру.