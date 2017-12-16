Наши новости от 28.09.17

Власти крымской столицы выделили деньги на ремонт внутридворовых проездов, а также на объекты улично-дорожной сети. Добавлено по 10 миллионов рублей.Сделать город лучше по силам самим его жителям. В Симферополе реализуют всероссийскую социальную программу по поручению Президента Путина.Ялта станет в скором будущем особой архитектурной зоной. Ткакое решение было принято на заседании Градсовета Республики.Кому повезло больше. В Крымском Футбольном Союзе определились с парами 1/8 розыгрыша футбольного Кубка.