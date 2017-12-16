Наши новости от 27.09.17

Инвалиды из Симферополя по- прежнему рискуют оказаться на улице. Однако, суд дал надежду на положительный исход.Какое топливо в Крыму лучшее. Эксперты рассказали туристам о том, как бензин подвергается процедуре контроля качества.ООН однобоко оценивает крымский вопрос. Вице- премьер Республики выступил с критикой международной организации.Под их пристальным присмотром начинается формирование личности. Работники дошкольного образования получали поздравления в профессиональный праздник.