Наши новости от 25.09.17

Новоизбранный глава столичной администрации посетил строительную площадку детсада «Берёзка». По словам Игоря Лукашева работы отстают от графика.Прыжки с парашютом на точность. Показ военной и авиационной техники. Выполнение фигур высшего пилотажа в воздухе. Аэропорт «Заводское» с размахом отметил столетний юбилей.Грандиозное зрелище в обмен на стихотворение или песню. Участники творческого конкурса «Крымский мост» своими глазами увидели вдохновившую их Стройку века.Турнирная гонка в чемпионате Крымской Премьер- лиги набирает обороты. И «Севастополь», и «Евпатория» одерживают убедительные выездные победы над прямыми конкурентами.