Наши новости от 21.09.17

Будущие экономисты и юристы теперь смогут проходить практику в МФЦ. Соглашение о сотрудничестве уже подписано.Рентгенустановки, служебные собаки, а также строгий контроль со стороны правоохранительных органов - сотрудники крымской таможенной службы рассказали о своем рабочем дне.Сотрудники Министерства образования и МЧС подвели итоги «Месячника безопасности» и обсудили готовность школ к чрезвычайным ситуациям.Тысячи специалистов. 60 уникальных технологических решенный. Кровля нового здания аэропорта «Симферополь» готова на 100%.