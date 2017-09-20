Наши новости от 20.09.17

Увеличение дохода крымского бюджета. Продажа акций завода « Новый свет» . Парламентарии провели первое заседание после каникул. В Республике начался новый политический сезон.Министр культуры Крыма хочет забрать музей Айвазовского в Феодосии в ведение министерства. Местные власти и жители против.Юные жители Симферополя вынуждены идти на учебу прямо по проезжей части. Администрация города пообещала принять срочные меры.В городке безопасности сотрудники ГИБДД встретились с самыми маленькими пешеходами и рассказали им о правилах дорожного движения.