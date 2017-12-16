Наши новости от 19.09.17

Вопросы здравоохранения, проблемы регионов, а также доступность природных заповедников Крыма – главные темы заседания Совета Министров.В Симферополе продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. Профильная служба составила уже более тысячи актов нарушений, но демонтировали пока не всё.Карантинные растения обнаружены в столице. На их уничтожение брошены необходимые силы и средства.Рев моторов и траурные свечи. В день памяти погибших мотоциклистов в Симферополе организовали мотопробег по центральным улицам столицы.