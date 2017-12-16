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» » Наши новости от 18.09.17

Наши новости от 18.09.17

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В Евпатории завершился молодёжный форум «Таврический бриз». На финальную встречу к юным талантам приехала министр образования Крыма.
В Ялте  концертный зал «Юбилей» засиял от  количества звезд на одной сцене. Международный кинофестиваль «Евразийский мост» собрал лучших кинематографистов со всего мира.
В игровой форме о самом главном – сотрудники ГИБДД  провели акцию «Внимание – дети!».
Стартовал фестиваль парусной регаты посвященный Крымскому мосту. Более 200 сот спортсменов пройдут по маршруту Севастополь- Геленджик.
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