Наши новости от 18.09.17

В Евпатории завершился молодёжный форум «Таврический бриз». На финальную встречу к юным талантам приехала министр образования Крыма.В Ялте концертный зал «Юбилей» засиял от количества звезд на одной сцене. Международный кинофестиваль «Евразийский мост» собрал лучших кинематографистов со всего мира.В игровой форме о самом главном – сотрудники ГИБДД провели акцию «Внимание – дети!».Стартовал фестиваль парусной регаты посвященный Крымскому мосту. Более 200 сот спортсменов пройдут по маршруту Севастополь- Геленджик.