Наши новости от 15.09.17

30 тысяч рублей – штраф за незаконную продажу животных в крымской столице. Администрация Симферополя провела очередной рейд по выявлению нелегальных торговцев.Благодарственные письма, подарки и теплые слова – в Симферополе праздную 95-летие со дня образования санитарно-эпидемиологической службы.22 новых детских площадок. В Симферополе работает программа по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта.В Симферополе стартовал уже третий литературный фестиваль "КрымБукФест". На ближайшие дни республиканская библиотека имени Ивана Франко станет площадкой для множества увлекательных мероприятий.