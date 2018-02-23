Наши новости от 14.09.17

Борьба против нелегальных торговцев. За текущий год в районе 7-ой горбольницы представители городской администрации оштрафовали более 60-ти "стихийщиков".Уже в ближайшие дни в Симферополе и Севастополе пройдут концерты знаменитой государственной капеллы имени Вадима Судакова. По словам артистов, для зрителей подготовлена увлекательная программа.На крымских полях собирают виноград. В этом году планируют получить на 15% больше урожая, чем в прошлом.В Сочи подвели итоги творческого конкурса про Крымский мост. Лучшую авторскую песню исполнил народный артист России Олег Газманов.