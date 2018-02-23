Наши новости от 13.09.17

95 лет на страже здоровья и благополучия граждан – Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России празднует свой юбилей.В здании на Горького, 10 началась реконструкция. В общей сложности на проект потратят около 200 млн рублей.Администрация крымской столицы продолжает демонтаж самовольно установленных конструкций, затрудняющих передвижение автомобильного транспорта.Взмах жезла, остановка автомобиля и протокол о нарушении – сотрудники ГИБДД в очередной раз провели акцию «Ребенок в автомобиле».