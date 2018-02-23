95 лет на страже здоровья и благополучия граждан – Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России празднует свой юбилей.
В здании на Горького, 10 началась реконструкция. В общей сложности на проект потратят около 200 млн рублей.
Администрация крымской столицы продолжает демонтаж самовольно установленных конструкций, затрудняющих передвижение автомобильного транспорта.
Взмах жезла, остановка автомобиля и протокол о нарушении – сотрудники ГИБДД в очередной раз провели акцию «Ребенок в автомобиле».
Наши новости от 13.09.17
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