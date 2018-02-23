Наши новости от 12.09.17

Подвели итоги депутатской работы и утвердили повестку дня седьмой сессии крымского парламента. В Симферополе состоялось заседание президиума Государственного Совета.Методы безопасности, о которых обязан знать каждый. В крымской столице прошла конференция по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи.Развитие малого и среднего предпринимательства в Симферополе, а также программа поддержки бизнеса на 2015-2018 годы – главная тема очередного оперативно-хозяйственного совещания.В Симферополе прошли соревнования на лучшего автоинструктора Крыма. За первенство боролись 12 мастеров.