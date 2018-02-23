Наши новости от 11.09.17

Восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд Республики Крым вынес приговор заместителю председателя запрещённого в России крымско-татарского меджлиса Ахтему Чийгозу.Деньги на ветер – члены садового товарищества «Колос» утверждают, что их взносы расходуются с явным нарушением. Для того, чтобы решить проблему, люди требуют отставки председателя.Сориентироваться в сложной, внезапной ситуации. В Симферополе в парке имени Гагарина учили оказывать первую медицинскую помощь.Очередной триумф. Футбольный клуб «Крымтеплица» одержала победу в матче против ФК «Кафа».