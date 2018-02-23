Наши новости от 08.09.17

Обезопасить крымские заповедники от самостроев. Архитектурно- градостроительный совет принял решение создать в Крыму зоны с особым использованием территорий.Недетское поведение в детской больнице. Медики обеспокоены участившимися случаями хамства пациентов.Территория для парков и садов, а не для торговых объектов. Власти Республики заявили о зачистке площади Куйбышева в столице.Память о героях живёт вечно. У Долгоруковского обелиска в Симферополе вспомнили жертв Крымской войны.