Наши новости от 07.09.17

Проблем с водой в отопительный сезон на полуострове не предвидится. Водохранилища Крыма заполнены на 72%.Санкции и украинское давление не помеха. Делегация из Андалусии в Крыму второй раз зА год и намерена укреплять партнёрские отношения.Вывести лечение сердечно- сосудистых заболеваний на новый уровень. Ведущий кардиохирург страны за операционным столом поделился опытом с севастопольскими коллегами.Теперь только архивное видео стройки Крымского моста с высоты птичьего полёта. Использование дронов вблизи объекта запрещено.