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» » Наши новости от 07.09.17

Наши новости от 07.09.17

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Проблем с водой в отопительный сезон на полуострове не предвидится. Водохранилища Крыма заполнены на 72%.
Санкции и украинское давление не помеха. Делегация из Андалусии в Крыму второй раз зА год и намерена укреплять партнёрские отношения.
Вывести лечение сердечно- сосудистых заболеваний на новый уровень. Ведущий кардиохирург страны за операционным столом поделился опытом с севастопольскими коллегами.
Теперь только архивное видео стройки Крымского моста с высоты птичьего полёта. Использование дронов вблизи объекта запрещено.
 
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