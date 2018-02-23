Наши новости от 06.09.17

Кто выберет градоначальника? Крымское правительство и городской совет столицы республики 21 сентября проведут конкурс для желающих стать новым главой администрации Симферополя.2 с половиной года на строительство новых домов. Сотрудникам ФСБ в Крыму выдали более 600-т квартир в Джанкое.В жилых кварталах Симферополя латают дороги. В горсовете рассказали, что делать, чтобы службы добрались и до вашего двора.Одно из старейших учреждений России отмечает годовщину образования. В Крыму поздравили работников финансовой сферы.