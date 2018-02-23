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» » Наши новости от 06.09.17

Наши новости от 06.09.17

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Кто выберет градоначальника? Крымское правительство и городской совет столицы республики 21 сентября проведут конкурс для желающих стать новым главой администрации Симферополя.
2 с половиной года на строительство новых домов. Сотрудникам ФСБ в Крыму выдали более 600-т квартир в Джанкое.
В жилых кварталах Симферополя латают дороги. В горсовете рассказали, что делать, чтобы службы добрались и до вашего двора.
Одно из старейших учреждений России отмечает годовщину образования. В Крыму поздравили работников финансовой сферы.
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