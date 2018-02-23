Наши новости от 05.09.17

Вывести медицину на новый уровень. Двенадцатиэтажную больницу за 9 млрд рублей построят в Симферополе к 2020 году.Лечение наркозависимости общением и творчеством. В Крыму завершил работу самый крупный антинаркотический лагерь.В Симферополе открыт новый творческий сезон для детей. Столичный Дворец Пионеров в этом году готов принять более 6-ти тысяч детей.Очередной тур чемпионата Премьер- лиги в Крыму оставил без очков вице- чемпиона. «Крымтеплица» в центральном матче уступила Евпатории.