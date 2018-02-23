Наши новости от 01.09.17

Виновные в инвалидности женщины, пострадавшей от упавшего дерева пока не определены. Центральный суд Симферополя приостановил разбирательство и назначил дополнительную экспертизу.День знаний- не только для школьников. Как встречали 1-е сентября в одном из детских садов Симферополя.Двенадцатый в стране, первый в республике. В Крыму появился класс кадет Следственного комитета.Настроиться на учебный год весело, но и познавательно. В крымской молодёжной библиотеке для школьников устроили интеллектуальную викторину.