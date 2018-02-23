Столичные депутаты сегодня проголосовали за досрочную отставку главы администрации Симферополя.
Археологический бум в Крыму, который учёные уже окрестили новой революцией. Активность связывают с масштабными стройками- трассы "Таврида" и Крымского моста.
Обеспечивать продовольственную безопасность, ликвидировать вспышки заболеваний и просто дарить свою любовь животным. Сегодня ветеринары отмечают свой профессиональный праздник.
Все мусульмане мира готовятся отмечать главный праздник Курбан-Байрам. Как отметят его верующие Крыма и сколько паломников отправилось в Саудовскую Аравию.
Наши новости от 31.08.17
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