Наши новости от 29.08.17

Подготовка к новому учебному году, состояние дорог и кадровые перестановки. Профильные министерства отчитались Главе Республики о проделанной работе.Что еще не решено в преддверии школьного сезона? Последние штрихи подводят в администрации Симферополя, поднимая самые острые вопросы на оперативно-хозяйственном совещании.Дорогу сделают, но не скоро. На проблему жителей улицы Амурской обратили внимание в горадминистрации, обещали помочь и предупредили — нужно потерпеть.Для кого расстояние не помеха или жажда к знаниям по-крымски. 14-ть студентов, поступивших в Тюменский нефтегазовый университет, торжественно проводили в дорогу в Симферополе.