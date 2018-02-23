Наши новости от 28.08.17

Операция менее чем за двое суток. Строители Крымского моста приступили к монтажу шеститонной железнодорожной арки.Самый крупный в Республике МФЦ скоро откроется в крымской столице. К концу года планируют на 90% охватить многофункциональными центрами крымские города и глубинки.Зрелищные прыжки с 27- метровой высоты. В Крыму впервые прошли международные соревнования по клифф-дайвингу.5 раз сильнее, дважды на равных. «Крымтеплица» снова не проиграла «Таврии» в центральном матче тура, но и не выиграла.