Наши новости от 25.08.17

Трагедия на Таманском полуострове. С пирса в воду упал автобус со строителями. 16-ть человек погибли."В школу с радостью". Общественники Крыма одели в школьную форму около сотни первоклашек и устроили бесплатный праздник для малоимущих и многодетных семей.Отныне без сигарет и ругани- власти Симферополя обязали водителей маршруток вести себя культурно.В крымском сафари-парке «Тайган» пополнение. Белая львица Афина подарила жизнь четверым львам редкого вида. Клички малышам достались тоже необычные.