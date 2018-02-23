Наши новости от 24.08.17

Долой нарушителей требований дорожных знаков! В крымской столице активно работают эвакуаторы. Автолюбителей этим не испугать.Выиграны все суды, представлены все доказательства, но и этого недостаточно. Сотрудники "Элар" возмущены новым обвинением.Чиновники отреагировали на скандал вокруг застройки футбольного поля в районе Марьино. По их мнению, найти решение проблемы конфликтующие стороны смогут только в суде.Крымские спасатели не прекращают оттачивать свои способности на учениях. На этот раз ликвидировали аварию на железной дороге.